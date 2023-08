Dubbele doop bij Muller Dordrecht

De En Avant 25 is 32,70 meter lang en 12,82 meter breed en heeft een paaltrek van 85 ton. De boot is gebouwd op de werf van Damen Shipyards in Vietnam. In de machinekamer staan twee Caterpillars. Het is een type ASD Tug 3212, eenzelfde type sleepboot heeft Muller opnieuw besteld bij Damen, zo werd bekend tijdens de doop. Daarvoor ondertekenden CEO Arnout Damen van Damen en CEO Bram Muller van Muller Dordrecht na de doopplechtigheden een contract.

In april volgend jaar moet de En Avant 26 in de vaart komen. De En Avant 25 gaat vanaf begin volgend jaar minimaal drie jaar aan de slag bij de aanleg van de tunnel tussen Denemarken en Duitsland.

Zodiac

Naast de sleepboot werd ook de nieuwe duwboot Zodiac gedoopt. Zodiac is een 19,75 meter lange en 9,90 meter brede duwboot. Aan boord van de door Concordia Damen gebouwde duwboot staan twee Caterpillars C18, samen goed voor 1068 kW.