Leo ‘Blok de Knokker’ verdubbelt aantal passagiers Spido naar 600.000

interview

Leo Blok is eigenaar van zes witte passagiersschepen die bij iedereen in Rotterdam en ver daarbuiten bekend zijn, die van de Koninklijke Spido. Ooit een rederij van de Havendienst die post naar op stroom liggende schepen bracht. Maar in 2006 gaat bij KPMG Accountancy een vennoot met pensioen, die zijn eigen spaargeld begeleidt. Hij koopt de Spido. Eerst als afstandelijk belegger, maar al snel als uitvoerend directeur. Blok de Knokker, noemen z’n vrienden hem, want onder zijn leiding verdubbelt het aantal passagiers naar 600.000 per jaar.