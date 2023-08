Zware Kees: Dicht die kraan

Column

Student Boyan Slat bedacht in 2012 een manier om de zogenoemde ‘plastic soup’ op te ruimen. Je weet wel, die enorme hoeveelheid drijvende plastic rommel, die door zeestromingen wordt verzameld in het midden van de Noord-Atlantic, maar ook in de Zuid-Atlantic en andere oceanen.

Het idee was om met een soort grote, drijvende veegarm het vuil te verzamelen en uit zee te halen.