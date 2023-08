Zeker 45 cruiseschepen varen met ondeugdelijke brandwering

Certificaat brandwerende panelen Paroc ingetrokken

De Meyer Werft in Papenburg zegt de ondeugdelijke panelen niet te hebben verwerkt. Werven als Fincantieri en Chantiers d’Atlantique hebben dat wel gedaan, zowel in schepen die al in dienst zijn als die nog in aanbouw zijn. Paroc en de cruisemaatschappijen willen geen overzicht verstrekken van alle schepen waarin de ondeugdelijke panelen zijn verwerkt. Verzekeraars dringen daarentegen aan op openbaarmaking van alle schepen.

Niet spraakzaam

De kwestie werd aan het licht gebracht door de Financial Times, die meldde dat de oplevering van een schip werd vertraagd doordat de gewraakte panelen moesten worden vervangen. Toen de Financial Times daarop Paroc benaderde gaf het bedrijf toe dat 45 schepen in de vaart zijn met de bewuste panelen. Het gaf geen namen van de schepen en maatschappijen. Tijdens research van de krant hulden de maatschappijen zich in stilzwijgen of deden uitspraken als ‘er wordt aan gewerkt, we doen er alles aan’, zonder uit te leggen hoe en wanneer. Ze stelden onomwonden dat de veiligheid van de passagiers de hoogste prioriteit heeft.

Carnival

Volgens de Financial Times zei Carnival Corporation in eerste instantie het probleem niet te kennen, Royal Carribbean reageerde helemaal niet. Wat later zeiden de maatschappijen dat er ‘enige zorgen waren over het product van een externe leverancier’, maar zeiden niets over de aanpak van het probleem. Ook de Cruise Line International Association, de brancheorganisatie van de cruisewereld, hield zich op de vlakte. ‘Het publiek mag erop vertrouwen dat de sector er alles aan doet om eventuele problemen op te lossen.’

Opgelost

Maar intussen weten passagiers niet of ze hun reis maken op een schip met ondeugdelijke brandwering. Wel bekend is, dat de panelen zijn toegepast op de Explora I van MSC-dochter Explora Journey, dat extra luxe cruises aanbiedt. MSC zegt met Fincantieri samen te werken om de panelen zo snel mogelijk te vervangen. Inmiddels moet het probleem zijn opgelost, want het schip is onderweg. Er zouden nog twee schepen van MSC betrokken zijn, waaronder de MSC Euribia.