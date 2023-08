Vijf unieke tallships in Amsterdam deze maand

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is in augustus de thuishaven van vijf bezoekende historische zeilschepen. Deze schepen zijn zelden in Nederland te bezoeken, maar zijn nu tijdelijk opengesteld voor het museumpubliek.

Het gaat om de Não Victoria, El Galeón, pailebote Pascual Flores, de ketch Gipsy Moth IV en de clipper Stad Amsterdam. Publiek mag bijna alle schepen op en in. Met uitzondering van de Gipsy Moth in verband met de beperkte ruimte benedendeks.

De schepen die langskomen zijn:

Não Victoria (te bezoeken van 10 t/m 13 augustus)

De não Victoria is een replica (1992) van een originele vroeg 16e-eeuwse kraak, die in het Spaans een ‘não’ wordt genoemd. Tussen 1519 en 1522 voer de Portugese zeevaarder Ferdinand Magellaan met de originele Victoria als eerste rond de wereld. In het zuiden van Zuid-Amerika vond hij een doorgang naar de Stille Oceaan. Die zeestraat vormde vanuit het westen de route naar Azië en draagt nog steeds zijn naam, Straat Magellaan. Kenmerkend voor een kraak zijn de bijna even hoge voor- als achtersteven, en de dwarsgetuigde zeilen.

El Galeón (te bezoeken van 10 t/m 13 augustus)

De El Galeón is een replica (2009) van een 16e-eeuws Spaans galjoen en wordt gezien als de opvolger van de não. Het schip van iets meer dan 50 meter lengte voer met goederen via Kaap de Goede Hoop naar Azië en terug. Dergelijke schepen voeren ook tussen Spanje en Amerika en zijn beroemd geworden om de ladingen goud en zilver die zij vanuit Zuid- en Midden-Amerika naar Spanje vervoerden.

Clipper Stad Amsterdam (te bezoeken van 13 t/m 17, 19 en 20 augustus)

De bekende Stad Amsterdam is een waar racepaard onder de zeilschepen. Clippers waren 19e-eeuwse schepen en uitgerust om goederen zo snel mogelijk over de wereldzeeën te vervoeren. Ze werden het meest bekend van de theehandel uit China. Ze werden ook ingezet voor het vervoer van post en passagiers. Het ontwerp van de Stad Amsterdam is gebaseerd op de bouwtekeningen van de clipper Amsterdam uit 1854. De bouw van de Stad Amsterdam begon in 1997 als werkgelegenheidsproject. In 2000 was het schip gereed en voer het mee bij de intocht van Sail Amsterdam. Het maakt regelmatig lange oceaanreizen, maar de thuishaven is Amsterdam.

Pailebote Pascual Flores (te bezoeken van 10 t/m 13 augustus)

De Pascual Flores is een schoener. De Portugese benaming ‘pailebote’ komt van het Engelse woord ‘pilot boat’, een loodsschoener, waarmee loodsen naar zeeschepen werden gebracht. Deze schoener uit 1917 deed echter dienst in het vervoer van zout en fruit tussen Afrika en Europa. Met meer dan 400 m2 zeiloppervlak was het zeker voor die tijd een snel schip.

Ketch Gipsy Moth IV (t/m 3 september te zien)

De 16 meter lange tweemaster Gipsy Moth IV is een Engelse ‘ketch’, in het Nederlands een kits-getuigd zeiljacht genoemd. Ze is het allereerste zeiljacht ter wereld dat speciaal werd ontworpen voor het maken van soloraces rond de wereld. Op 27 augustus 1966 vertrok Sir Francis Chichester met het schip uit de haven van het Engelse Plymouth, waar hij na 274 dagen weer werd verwelkomd. Het schip voer de ‘clipperroute’, die via Kaap de Goede Hoop door de Zuidelijke IJszee via het zuiden van Australië en Kaap Hoorn loopt. Onderweg brak hij zeven wereldrecords, waaronder dat van snelste wereldomzeiling in een klein vaartuig en van de langste onafgebroken solotocht op zee.

Betaald bezoek

Voor een bezoek aan de drie buitenlandse schepen kan een aanvullend kaartje worden gekocht aan de ticketbalie in Het Scheepvaartmuseum zelf. Een gecombineerd kaartje voor de drie schepen kost € 10,- voor volwassenen € 6,- voor kinderen vanaf vier jaar. Het VOC-schip Amsterdam – permanent te vinden bij Het Scheepvaartmuseum – blijft zonder toeslag toegankelijk in combinatie met een regulier museumkaartje.

Lees ook: