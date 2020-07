Schuttevaer Premium Clipper Stad Amsterdam als nieuw op proeftocht Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 15 juli 2020, 12:00

Na een uitgebreide opknapbeurt op het Willemsoordcomplex in Den Helder is de clipper Stad Amsterdam op maandag 13 juli door de binnenvaartmotorsleper Eemshorn uit het monumentale dok 2 gesleept en via de Zeedoksluis naar de buitenhaven verhaald.