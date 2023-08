Tallship Oosterschelde vertrekt uit Rotterdam voor langste reis ooit

Twee jaar durende reis van ruim 40.000 zeemijlen

De driemast topzeilschoener Oosterschelde vertrekt vrijdag 4 augustus 2023 uit thuishaven Rotterdam voor de langste reis in haar 107-jarig bestaan. Kapitein Jan Willem Bos zal samen met zijn bemanning een bijzondere expeditie leiden die volledig in het teken staat van natuurbescherming: de ‘DARWIN200 Global Voyage’. Meerdere Nederlandse tallships volgen de route, die dit jaar langer is dan voorgaande edities. Publiek is welkom om de Oosterschelde uit te zwaaien aan de kade.