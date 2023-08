Kenner: ‘Schade aan vracht Fremantle Highway meer dan 300 miljoen euro’

Verzekeraar in gesprek met eigenaar

Verzekeringsmaatschappij Japan P&I Club is in gesprek met eigenaar Shoei Kisen Kaisha van het door brand beschadigde vrachtschip Fremantle Highway over de schade aan het vaartuig. Dat meldt een woordvoerder van Japan P&I Club in een verklaring die werd verstuurd vanuit Tokio. Een kenner denkt dat de schade aan de vracht meer dan 300 miljoen euro kan bedragen. Het is nog niet duidelijk wie de verzekeraars zijn van de lading. Dat kan mogelijk lopen via de autofabrikanten.