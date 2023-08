Amelanders richten coöperatie op voor eigen veerdienst naar eiland

Stichting zoekt ook reder voor veerdienst Ameland

Stichting De Amelander Veerdienst verspreidt deze week onder alle Amelanders flyers met de oproep lid te worden van een nieuwe veerdienstcoöperatie. Doel is de concessie van 2029 te bemachtigen en de veerverbinding naar het vasteland in eigen beheer te exploiteren. Aanleiding is de onvrede omtrent de huidige dienstregeling door Rederij Wagenborg Passagiersdiensten.