Middendeuren sluis Roermond worden uitgehesen, toedracht aanvaring onduidelijk

De twee deuren in het midden van de sluis worden alleen gebruik wanneer met een halve kolk wordt geschut. Dat was maandagavond 17 juli het geval. Om water te besparen werd maar een deel van de ruim 260 meter lange kolk gebruikt. Kennelijk had de schipper van het containerschip Roermond Max dit niet in de gaten en ramde de deuren. Dat is goed te zien op video’s en foto’s en blijkt uit de reacties op Facebook van Schuttevaer. Het incident wordt bevestigd door Marnix Vos van Den Bosch Max BV. Volgens hem heeft de sluisbemanning niet duidelijk gemaakt dat de middendeuren gesloten waren. ‘De schipper had het vervolgens te laat door.’

Alleen lakschade

Rijkswaterstaat kan dat niet bevestigen. ‘Over de toedracht weten we nog weinig. Onze prioriteit ligt bij het zo spoedig mogelijk verhelpen van de stremming’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in een reactie.

Hoe snel de stremming verholpen is, hangt af van de schade aan de deuren. ‘Dat zal morgen blijken. Ook gaan er nog duikers de sluis in, om daar de schade in beeld te brengen.’

De schade aan de Roermond Max valt mee. ‘Er is alleen lakschade. Het schip blijft gewoon in de vaart’, zegt Vos.

Lees ook: