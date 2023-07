Insteekhaven Harlingen heeft nieuwe functie als uitvalsbasis

Het voormalige Levvel-locatie is 10 hectare groot. Een deel daarvan is de insteekhaven, die nu een nieuwe functie heeft. ‘De rest van het terrein moet nog worden herontwikkeld’, zegt havendirecteur Paul Pot.

Die nieuwe functie voor de insteekhaven gaat nu niet uit van één gebruiker, zoals dat bij Levvel het geval was. Meerdere partijen kunnen nu hun voordeel doen met de insteekhaven. ‘Het is bijvoorbeeld een goede plek om van alle kanten aan het schip te werken. Hier kan vanaf de wal de laatste hand aan het schip worden gelegd’, legt Pot het nut uit.

Vertom-schepen

Dat is nuttig voor superjachtbouwers uit de omgeving. Maar ook voor de offshore en shortsea-schepen ziet Pot kansen. ‘De schepen uit de Vertom-serie, gebouwd bij Thecla Bodewes, gebruiken Harlingen ook als uitvalsbasis voor de proefvaarten. Die zullen ook de insteekhaven gaan gebruiken. Er zijn vanuit onze haven ook al werkzaamheden verricht aan het windpark op het IJsselmeer.’

Het 99 meter lange superjacht Moonrise is het schip dat momenteel de insteekhaven vult. De Moonrise is in 2020 gebouwd door Feadship. Vermoedelijke eigenaar is Jan Koum, oprichter van Whatsapp.

