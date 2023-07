Curator scheepswerf Grave eist 13 miljoen vanwege faillissement

De curator van de failliete Scheepswerf Grave eist van de gemeente Land van Cuijk een schadevergoeding van 13 miljoen euro in verband met het faillissement van de werf. Die ging in 2012 failliet nadat de gemeente (destijds nog Grave) een aanvraag van de scheepswerf om schepen van 135 meter te mogen bouwen weigerde. Het faillissement…

De curator van de failliete Scheepswerf Grave eist van de gemeente Land van Cuijk een schadevergoeding van 13 miljoen euro in verband met het faillissement van de werf. Die ging in 2012 failliet nadat de gemeente (destijds nog Grave) een aanvraag van de scheepswerf om schepen van 135 meter te mogen bouwen weigerde.

Het faillissement liep uit op een landurige juridische procedure die zelfs tot aan de Hoge Raad liep. Die bepaalde dat de gemeente schuldig was aan het faillissement. Vervolgens werd het touwtrekken over de hoogte van de schadevergoeding. De gemeente kwam uit op 2 miljoen. Curator Remco Magielsen, die zich al die tijd voor de schuldeisers van de scheepswerf heeft ingespannen, komt nu met een eis van 13 miljoen. Woensdag heeft hij een schaderapport en een concept-dagvaarding naar de gemeente gestuurd.

Reactie

De gemeente heeft inmiddels laten weten dat zij een eigen berekening zal laten uitvoeren. Daar gaat een half jaar overeen. ‘Gezien de aard, de omvang én de complexiteit van de kwestie is 6 maanden een redelijke termijn’, zegt burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Cuijk. De gemeente heeft de curator laten weten dat hij medio december een reactie kan verwachten. Dan wordt ook bepaald hoe het vervolg eruitziet.

Schadestaatprocedure

De gemeente zegt dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn: er kan een gesprek op gang komen over een minnelijke regeling (schikking) of er kan een schadestaatprocedure gestart worden. ‘Behalve een contra-berekening gaat de gemeente de komende maanden ook gebruiken om advies in te winnen over de juiste vervolgstap. Daar heb ik deze week de gemeenteraad ook over geïnformeerd’, aldus de burgemeester.

60 werknemers

De strijd die leidde tot het faillissement had vooral te maken met de ligging van de scheepswerf, tegen het centrum van het historische stadje Grave. Het gemeentebestuur van destijds zag de actieve scheepswerf liever vertrekken, en in ieder geval niet uitbreiden. Tot de sluiting mocht de werf werken aan schepen tot 110 meter. Het faillissement zorgde er voor dat ruim 60 werknemers op straat kwamen te staan.

