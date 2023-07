Vertrouwen klaar voor eerste visreis onder SCH-144

Flyshooter

De SCH-144 Vertrouwen is bijna visklaar. Jaczon/Cornelis Vrolijk kocht de flyshooter in april als UK-135 Sjoerd Hendrikje en liet haar bij Machinefabriek Padmos in Stellendam, die de kotter in 2019 ook bouwde, aanpassen aan de eigen wensen.