Forse groei schepen met elektrische aandrijving

Vooral veerponten

Het aantal in de vaart en in bestelling zijnde schepen met elektrische aandrijving is in het eerste halfjaar van 2023 met 38 procent gestegen naar 1014. Daarvan zijn 769 schepen in de vaart en lopen bestellingen voor de bouw van nog eens 245 schepen. Dat heeft klassenbureau Det Norske Veritas (DNV) bekendgemaakt.