Nagebootste historische overtocht naar Suriname

De plechtigheden rond de herdenking van de immigratie werd bijgewoond door de Indiase president Droupadi Murmu. Zij was er samen met haar Surinaamse collega Chandrikapersad Santokhi getuige van dat een namaak Lalla Rookh aanmeerde nabij de steiger in Paramaribo waar tussen 1873 en 1916 in totaal bijna 35.000 immigranten per boot arriveerden. Overigens ging de Lalla Rookh destijds, in tegenstelling tot de meeste andere immigratieschepen, in werkelijkheid voor anker in de monding van de Surinamerivier, omdat het schip een relatief grote diepgang had, waardoor het niet bij de tien kilometer stroomopwaarts gelegen hoofdstad kon aanmeren.

De klipper werd in 1853 door Baker & Morrill gebouwd in Boston. Het had een eikenhouten romp en pijnboomhouten spanten en had een gewicht van 1.318 ton, een lengte van 61 meter en een breedte van 12 meter. Het schip was voorzien van luxe passagiersverblijven en onderkomens voor de bemanning zelf. De oorspronkelijke naam was Radiant maar in 1865 werd die gewijzigd in Lalla Rookh (met als registratienummer 41023 in Lloyd’s Register). Die naam is ontleend van de dochter van Aurangzeb, die de heerser van het Mogolrijk was van 1658 tot 1707.

Het schip was inmiddels verkocht aan de Britten en in 1873 maakte het een reis waardoor het de geschiedenis ingegaan is als het eerste dat Hindoestaanse migranten vervoerde van Brits-Indië naar Suriname. Die reis startte onder gezag van kapitein Gilliat op 26 februari 1873 vanuit Calcutta en duurde 99 dagen. Hoewel het een luxe klipper was, waren de omstandigheden aan boord tijdens die reis beroerd. Het schip was overbezet en de voorzieningen en het eten waren slecht. Van de 410 mensen die inscheepten, overleden er onderweg elf.

Lalla Rookh

Na de Lalla Rookh zouden nog honderden andere boten volgen die tienduizenden andere gelukszoekers in hun nieuw land brachten, van wie een deel van de nazaten uiteindelijk in Nederland terechtkwamen. Daar wonen nu zo’n 170.000 Hindoestanen. De Lalla Rookh is een begrip in Suriname. Er zijn straten en gebouwen naar de klipper vernoemd, het heeft een eigen museum, is bezongen in veel liederen en er zijn diverse monumenten opgezet ter herinnering aan de historische overtocht.

