64 jaar oud en al 50 jaar in dienst bij Muller

Hans Fruyt van Hertog (65) is vijftig jaar in dienst bij Rederij T. Muller B.V. in Dordrecht. Vijfenzestig en vijftig jaar in dienst… is hij dan op zijn vijftiende begonnen? Jazeker, op zijn vijftiende had de jonge Hans al het nodige geproefd van het slepersbestaan bij zijn vader die ook sleepbootkapitein bij Muller was. Vanaf 1973 is Fruyt van Hertog dus ononderbroken in dienst geweest bij de Dordtse rederij, de laatste elf jaar als kapitein op de En Avant 4. Vijftig jaar. De meeste CAO’s of bedrijfsreglementen kennen dergelijke jubilea niet eens, 25 jaar is wel het matje.

Niet voor Hans Fruyt van Hertog. Hij sleept nog wel even door tot zijn pensioendatum. De ‘En Avant 4’ heeft misschien wel de mooiste ligplaats in de Drechtsteden. Aan het Groothoofd in Dordrecht en pal voor het voormalige en helaas al jaren leegstaande Hotel Bellevue op de driesprong van de Beneden Merwede, de Oude Maas en de Noord. De plek is al sinds mensenheugenis gereserveerd voor één van de Muller sleepboten. De hele Drechtsteden Delta vormt het primaire werkgebied van de sleper, maar het schip was vaak genoeg elders te vinden. Waar het werk was, was Muller en dus ook Fruyt van Hertog met zijn ‘Vier’.

Voorwaarts

De meeste slepers van T. Muller heten trouwens ‘En Avant’, de franse vertaling van ‘Voorwaarts’. Teunis en Jan Muller begonnen in 1918 de Sleepdienst ‘En Avant’ wat nu dus Rederij T. Muller B.V. is. Muller heeft zo’n 15 slepers in de vaart, variërend van havensleepboten met 12 T BP (Ton Bollard Pull, zeg maar de trekkracht) zoals de En Avant 4, tot en met 119 T BP voor de En Avant 30, het grootste schip van de rederij. Daarnaast zijn er nog drie duwschepen en een dertiental pontons. Het bedrijf is nu in afwachting van de aankomst van de nieuwst telg in de En Avant familie, de En Avant 25 die op 17 augustus in Dordrecht zal worden gedoopt. Daarover later meer.

Terug naar de En Avant 4, waar Hans Fruyt van Hertog normaal gesproken om half acht ’s morgens koffie zet. Behalve natuurlijk als er de vorige dag of nacht lang is doorgewerkt, wat redelijk veel voorkomt. Hij woon op fietsafstand van het Groothoofd en is dus snel aan boord. Zijn vaste maat Gijs Spek (47) moet uit Middelharnis komen, maar is er vandaag ook vroeg bij. Spek heeft zelf ook alle noodzakelijke papieren en kan Fruyt van Hertog in alles vervangen. Het duo werkt al jaren samen en is volledig op elkaar ingespeeld.

Papierwinkel

Vijftig jaar, dan heb je wel het een en ander meegemaakt. Fruyt van Hertog vertelt er graag over. Hoe alles in die vijftig jaar is veranderd, maar zeker niet altijd verbeterd. Neem bijvoorbeeld die hele papierwinkel. Alles moet tegenwoordig worden verantwoord. Begrijpelijk, dat wel, maar niet altijd even handig. Zo zou het brandstofverbruik per reis moeten worden opgegeven, maar de En Avant 4 is van 1962 en de inhoud van de bunker meet je met een meetlint met zo’n plopper. Eén keer per dag is dan wel genoeg, vindt Fruyt van Hertog. Mooie herinneringen te over, zoals ijsbreken op het IJsselmeer en de rivieren. Jammer dat dat vrijwel niet meer voorkomt. Zelf is hij als jonge jongen een keer overboord geslagen en níet nat geworden. Trossen zijn op elk schip potentiële killers en één verkeerde stap op een verkeerd moment en je kan worden meegesleurd. Maar Hans kwam overboord op een ton terecht en sprong direct weer terug. Verbazing alom.

We varen een rondje door de Dordtse havens en Fruyt van Hertog laat de diverse locaties van Muller zien. Er liggen nog een paar pontons, maar de meeste zijn aan het werk, ergens ter wereld. Dat hoeft Fruyt van Hertog niet. Vroeger kwam hij overal in Europa, maar nu is hij dik tevreden met zijn ‘Vier’ in het Dordtse. Tot zijn pensionering is er nog genoeg werk voor hem. En dan? Fruyt van Hertog denkt niet dat hij daarna nog ergens opstapt: ‘Ik heb het dan lang genoeg gedaan’. Misschien gaat hij bij zijn zwager, die een bandenbedrijf heeft, met een busje banden rondbrengen. ‘Ik zie wel’ besluit hij.

Nog een laatste vraag: ’Hans, hoe kom je aan zo’n mooie achternaam?’ Volgens Fruyt van Hertog komt het van een oorspronkelijk Franse familie: ‘dat gaat terug tot ergens in 1700. Maar mijn vrouw heeft een nog mooiere naam: “Fruyt van Hertog-Oranje”, kom daar maar es om’.

