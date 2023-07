Dekker Groep sleept 100 meter lange drijvende zandwin-installatie over Maas-Waalkanaal

Dekker Groep sleept aankomende vrijdag 14 juli of zaterdag 15 juli haar zandwininstallatie Yvonne van Limburg (Lomm) over het Maas-Waalkanaal naar IJzendoorn. Waar het zand gaat winnen binnen het project Willemspolder Fase 1.

De installatie is bijna 100 meter lang, 13 meter hoog en ongeveer 20 meter breed. De Yvonne wordt voor het transport voor een deel ontmanteld om onder bruggen en door sluizen heen te kunnen. Hij gaat bij Mook en Weurt door de sluis en onder 2 lage spoorbruggen door, wat net gaat passen.

Dekker Group is net als vele in de branche bezig met duurzaamheid. Tijdens het project Willemspolder Fase 1 kan de drijvende wininstallatie aan de stekker in de uiterwaarden langs de Waal waardoor het bedrijf 90% minder emissie’s uitstoot, aldus een MVO rapport. Het doel van Dekker is om in 2032 volledig overgeschakeld te zijn op duurzame energie.

Netcapaciteit

Om aangesloten te worden op de stroom waren er kilometerslange stroomkabels nodig. En capaciteit op het net. Dat laatste was de grootste uitdaging in de Willemspolder, stelt Dekker. Daar start Dekker met zandwinning in combinatie met de herinrichting van de uiterwaarden. In samenwerking met de netbeheerder is er een aansluiting op drie kilometer van de winlocatie gerealiseerd, waardoor het elektrisch winnen eind juli van start kan gaan. De eerste fase, van IJzendoorn tot bijna de Prins Willem-Alexanderbrug gaat 10 jaar duren.

Lees ook: