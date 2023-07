Rijkswaterstaat: vaar overnachtingshaven Spijk nog niet in

Nog niet klaar

De overnachtingshaven in de Boven-Rijn bij Spijk is nog niet toegankelijk voor de binnenvaart. De afgelopen weken hebben verschillende schepen geprobeerd de haven in te varen. Dit is nadrukkelijk niet toegestaan en leidt potentieel tot gevaarlijke situaties. De haven zal later dit jaar pas gereed zijn voor gebruik en is tot die tijd niet toegankelijk.