Douane onderschept meer drugs, opvallende stijging in Vlissingen

Tussen het fruit

De douane heeft in de eerste zes maanden van dit jaar meer drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor dit jaar was dat in totaal 31.098 kilo. In dezelfde periode vorig jaar was dat 27.743 kilo. Het grootste deel daarvan was cocaïne. In het eerste half jaar van 2022 werd 22.009 kilo cocaïne in beslag genomen, in de eerste zes maanden van dit jaar gaat het om 29.702 kilo. In de haven van Vlissingen is nu al meer onderschept dan in heel 2022.