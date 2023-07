Kleinste veerboot van Bergen

De kleinste pont van Bergen in Noorwegen is tevens de enige die passagiers overzet in de zeehaven zelf.

Vroeger waren er meer veerboten om mensen naar de overkant van de haven te brengen. Anno 2023 voert alleen de Beffen deze taak nog uit. De laatste decennia zijn het geen lokale bewoners die er gebruik van maken, maar vooral toeristen. De veerverbinding dateert uit 1850. Zo’n 50 keer per dag steekt de Beffen de haven over om passagiers naar overkant te brengen. Het scheepje dat veel weg heeft van een oude sloep, doet er nog geen 10 minuten over. De eigenaar schat dat jaarlijks zo’n 80.000 passagiers worden overgezet. Het acht meter lange pontje biedt plaats aan 16 personen en beschikt over een 25 pk sterke Saab diesel.