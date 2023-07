Anneke Robbertsen: ‘Ineens wist ik het, ik wil op een schip wonen’

‘Hier woon ik, hier werk ik en ik ga hier nooit meer weg. Zo heb ik het grootste deel van mijn leven gedacht. Ik had ook eigenlijk niet echt dromen. Huisje, boompje, beestje, ik vond het allemaal wel prima. In september 2012 gingen onze kinderen alle twee tegelijkertijd de deur uit. De een ging studeren en de ander samenwonen. En we hadden een hondje van 11 en die ging dezelfde maand dood. Daar zaten we dan met een enorm “lege nest syndroom”. We woonden in een mooi vrijstaand huis dat we zelf hadden ontworpen. Maar het leven was eruit. De energie was verdwenen. Dat gevoel hadden we allebei.’

Wat dan wél?

‘Toen we 25 jaar getrouwd waren, wilden we een groot feest geven. Op zoek naar een mooie strandachtige locatie in Amersfoort, liepen we terug langs de Eem. We pauzeerden even op een bankje in de zon, uitkijkend over dat water. En toen realiseerde ik me: hier word ik pas echt gelukkig van. Ik had nooit gevaren en bootjes zeiden me niks maar ik kreeg wel energie van water. Samen begonnen we te dagdromen. Eigenlijk wil ik wel verhuizen en dan aan het water wonen, zei ik tegen Wim. Natuurlijk voelde ik me ook een verwende tuthola want we hadden een prachtig huis en twee gezonde kinderen. Maar toch voelde ik me niet helemaal happy. Het bruiste gewoon niet meer. Hij begreep me wel en dacht er gelukkig hetzelfde over. Vervolgens zijn we samen op zoek gegaan. In eerste instantie nog niet met het idee dat het een schip moest worden. Wim ging meteen allemaal huizen aan het water en bijzondere verbouwde locaties en fabriekspanden kijken. Toch was dat het steeds niet. Mijn hart maakte geen sprongetje. Maar wat dan wel?’

Dit is mijn droom

‘Tot het ineens zomaar tijdens de afwas uit de lucht viel en zo in mijn hoofd terechtkwam. Ik wil op een schip wonen. Dát is het. Ik hield het nog even een paar weken voor me zodat het kon indalen. En toen heb ik het toch maar tegen Wim verteld. En ook bij hem viel meteen het kwartje. Vervolgens zijn we twee jaar lang gaan zoeken. Wim vooral praktisch – die ging zich er inhoudelijk stevig in verdiepen- en ik meer in mijn hoofd. Dit is mijn droom, maar durf ik dat wel? Natuurlijk wel. Maar het is niet niks. Ik heb er zelfs een boek over geschreven: “Dromen, durven, doen”. En, zoals de titel verraadt, we hebben het uiteindelijk natuurlijk gewoon gedaan. En nu wonen al sinds september 2016 met enorm veel plezier op de Robbedoes. Een voormalig vrachtschip dat lag bij de Beatrixsluis in Nieuwegein. Het was van een echtpaar dat met pensioen wilde en het schip stond te koop.’

Van 55 naar 34 meter

‘We hadden wel een aantal eisen en de Robbedoes- dat voorheen Senang heette- voldeed daar helemaal aan. We wilden overal in alle ruimtes het water kunnen zien. We wilden veel licht aan boord, zelfvoorzienend zijn – dus voldoende zonnepanelen- en snel weg kunnen varen. En dat kan ook. Als wij thuis in Amersfoort zijn, kunnen we letterlijk binnen een kwartier wegvaren. Maar het allerbelangrijkste voor ons was dat we het schip wel echt schip wilden laten. Ondanks onze verbouwingen, die niet mals waren, hebben we geprobeerd zo veel mogelijk de bestaande lijnen te behouden. Onze eerste uitdaging was de maat. Zij was 55 meter bij 6,60. Voor de ligplaats in Amersfoort hebben we het schip 21 meter moeten inkorten naar 34 meter. Wat we ook altijd al wisten is dat we graag wilden varen. Wim heeft daarom zijn Groot vaarbewijs gehaald. Ik heb het zelf niet maar ik vaar wel veel. Dat mag officieel ook als er iemand bij is die het vaarbewijs wel heeft. We zijn onlangs in 14 uur van Amersfoort naar Rotterdam komen varen en van die tijd vaar ik er dan 12. Alleen door sluizen en met afmeren, neemt hij het even over.’

Woonboot van het Jaar

‘In 2017 werd de Robbedoes “Woonboot van het Jaar”. Daar waren we natuurlijk heel trots op om door een vakjury verkozen te worden. Toen we zo ver waren om ons huis te koop te zetten en het aan de buitenwereld wilden vertellen, zei mijn dochter: “mam, dan moet je een Facebookpagina beginnen”. Dat was echt een super idee. Ik vond het geweldig en ik zette de verbouwing erop. Ook over onze tochten. Want we liggen niet altijd op dezelfde plek. Wim werkt aan grote windmolens en dat doet hij op allerlei plekken in de wereld. Sinds we op het schip wonen, varen we er gewoon naar toe als dat kan en dan blijven we daar een tijd liggen. Geweldig vind ik dat. In Amersfoort hebben we een vaste plek en ook bij het Marititem Museum in Rotterdam zijn we vaste gasten. Daar kun je ons ‘Mondriaanschip’ ook soms zien liggen. Aan de voet van het bruggetje dat naar het museum leidt, midden tussen de hoge kantoorgebouwen en het haventje.’

Het ultieme gevoel van vrijheid

‘De Facebookpagina woonschip Robbedoes begon heel klein voor vrienden en familie maar is inmiddels echt groot geworden. Ik heb een heleboel volgers, meer dan 3.600. Gewoon mensen die het leuk vinden om over onze avonturen en reizen te lezen en de foto’s daarbij willen bekijken. En ik vind dat weer hartstikke leuk om te doen. Ik steek er behoorlijk wat energie in. Als we aan het varen zijn, dan schrijf ik iedere dag. En elke zondag schrijf ik een weekjournaal. Dan krijgen mensen een kijkje in onze wereld en hebben ze het gevoel alsof ze een beetje met ons meevaren. Voor ons is het een droom die uitkwam. Het is echt het ultieme gevoel van vrijheid. Dat je met je eigen huis op z’n prachtlocatie ligt en de dag erop weer ergens anders bent. Hopelijk kunnen we anderen er ook mee inspireren.’

