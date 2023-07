Geschiedenis van de laatste beurtschippers wordt belicht in bijzondere expositie

Het Visserijmuseum in Breskens presenteert momenteel een expositie die de laatste beurtschippers van Breskens, Hoofdplaat en Cadzand in de schijnwerpers zet. Nog tot en met 4 november is de expositie te bezoeken met onder andere elf fotocollages die een gedetailleerd beeld geven van deze families. Naast de fotocollages is er ook stamboomonderzoek verricht om te achterhalen hoeveel generaties deze beurtdiensten hebben uitgevoerd.

De expositie toont een kijkje in het leven van de beurtschippers. Hoewel er van sommige families weinig of geen fotomateriaal beschikbaar was, zijn de collages aangevuld met oude havengezichten en andere beelden. De beurtvaart had een belangrijke rol in Breskens, vanwege de aansluiting op tramverbindingen die zorgden voor een doorvoer naar België.

Zo had bijvoorbeeld de voormalige koek- en snoepfabriek Van Melle, opgericht in 1900 in Breskens, maar liefst vier eigen schepen voor het vervoer van hun producten en grondstoffen. Deze schepen voeren naar Amsterdam en namen op de terugweg levensmiddelen mee voor de Albert Heijn vestigingen in West Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast namen ze, indien er ruimte was, ook beurtgoederen mee voor anderen. Bovendien waren er nog twee beurtschippers die zich toelegden op het vervoer van vee.

Laatste beurtschippers

In Zeeland, dat lang als een ‘eilandenrijk’ bekend stond, heeft de beurtvaart naar verluidt langer standgehouden dan in andere delen van het land. De laatste twee beurtschippers uit Breskens, Jacob Klaassen en Willem Bondewel, hielden het vol tot ongeveer 1971. Zij waren tevens de laatste beurtschippers in heel Zeeland.

Lees ook: