Trudy en Ton wonen op de Logeerboot bij het Maritiem Museum 

Door de lens van Sanne

Toen Trudy en Ton Hess in 2020 hun grote eengezinswoning in Nieuwerkerk verkochten en tijdelijk in een leuke B&B wilden verblijven, nam hun leven een andere wending. Zij kwamen uit bij de logeerboot. Tijdens het gesprek met de eigenaar, bleek het schip te koop. Dus waarom niet? Nu runnen ze samen de B&B en willen ze nooit meer op het vaste land wonen.