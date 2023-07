Zonder ingrijpen minstens een aanvaring per jaar in windmolenpark

Het aantal aanvaringen op zee tussen schepen en windmolens stijgt van 1 per tien jaar naar gemiddeld 10 tot 14 aanvaringen per tien jaar in 2030 als er geen maatregelen worden getroffen. Dat antwoordt de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66). De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van Marin.

‘Zonder aanvullende maatregelen vergroot de aanleg van meer windparken de kans op aanvaringen’, zo stelt minister Harbers. Die ook de kanttekening maakt dat er wel een verschil is in impact per aanvaring. ‘Aanvaringen met beperkte gevolgen, bijvoorbeeld lichte schade aan de scheepswand of turbine, leiden tot een beperkter veiligheidsrisico dan aanvaringen met ernstige gevolgen zoals een zinkend schip of een kapotte turbine.’

Het aantal windenenergiegebieden op zee groeit gestaag, waardoor de kans dat een schip een windturbine ramt toeneemt. In het Programma Noordzee 2022–2027 worden aanvullende maatregelen beschreven om de risico’s van windparken voor de scheepvaartveiligheid niet te laten toenemen. Het gaat onder andere om verkeersbegeleiding op zee, extra toezicht en handhaving en extra sensoren zodat op de radar de turbines goed zichtbaar zijn. Daarnaast wordt ingezet op extra noodsleephulp en meer capaciteit voor Search and Rescue (SAR) en oliebestrijding.

Over het advies van Marin om een vangrails te plaatsen om windparken op zee wordt niet gerept door de minister.

Incident Julietta D

Vrachtschip Julietta D raakte in januari 2022 op drift en kwam voor de kust van IJmuiden in aanvaring met een olietanker. Vervolgens dreef ze stuurloos in windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Het schip raakte vervolgens een transformatorplatform, het personeel was al geëvacueerd. Het incident zorgde voor redelijk wat beroering in de scheepvaartwereld. Naar aanleiding hiervan werd een noodsleper bij de windparken Hollandse kust in dienst genomen. Verder is samen met de Haven Rotterdam in 2023 een pilot gestart om schepen in de ankergebieden preventief te waarschuwen bij risicovolle weersomstandigheden. Ook krijgt elk nieuw windpark extra sensoren op zee zodat de Kustwacht een vollediger zicht krijgt op de scheepvaart. Tot slot start de Kustwacht in 2025 met een vorm van verkeersbegeleiding waarin de Kustwacht in actie komt als een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan.

2024

De eerstvolgende Monitor Nautische Veiligheid (MNV) Noordzee staat gepland voor 1e helft 2024, daarin staat meer over het risico van windmolenparken voor de scheepvaart. In 2025 staat een Monitoring- en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (MOSWoZ) gepland. De minister is niet van plan om dit jaar de veiligheidsnormen aan te scherpen. Wel wordt advies ingewonnen bij Marin, komend voorjaar zal dan meer duidelijk worden. De Kamer zal hierover worden geïnformeerd.

