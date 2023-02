Ontwikkelaars zien markt voor vangrails op zee

Vangrails op zee zouden kunnen voorkomen dat schepen verdagen in windparken en in aanvaring komen met windturbines. Onderzoeksinstituut Marin in Wageningen bedacht samen met marktpartijen drie concepten en op 28 maart, tijdens het Maritime Innovation Platform, worden de eerste onderzoeksresultaten toegelicht.

‘Het aantal windturbines op zee groeit snel en daarmee ook de kans op aanvaringen van schepen met turbines’, legt William Otto van Marin uit. ‘Het idee om daarvoor oplossingen te bedenken bestond al. En het incident met de Julietta D, het schip dat een jaar geleden op drift raakte en in een windpark terechtkwam, gaf eigenlijk het laatste zetje om hier werk van te maken.’

Wind, golven en schaalmodellen

Er zijn proeven gedaan met behulp van schaalmodellen, een werkwijze waarmee het Marin al bijna een eeuw ervaring heeft. Het gebruikte scheepsmodel leek qua afmetingen op de Julietta D en is gebruikt om drie typen vangrails te testen, waarbij wind en golven in een bassin werden gesimuleerd. Genoteerd werd voor welke krachten en bewegingen dat zorgde en of de vangrails inderdaad een aanvaring konden voorkomen.

Het eerste onderzoek naar de drie concepten is inmiddels afgerond en daar zal een rapport met aanbevelingen uit voortkomen. Otto presenteert die tijdens het Maritime Innovation Platform, op 28 maart in Dordrecht. Het idee daarachter is dat het Marin dit thema niet wil claimen. De drie concepten zijn immers na een oproep van het onderzoeksinstituut samen met diverse Nederlandse marktpartijen bedacht en uitgewerkt.

Puzzel samen leggen

‘Die bedrijven deden vrijwillig mee en hebben open en belangeloos meegedacht. Dat maakte het mogelijk de eerste stappen te zetten en voor het vervolg is eveneens samenwerking nodig. Dat project moet er snel komen, want hoe langer we wachten, hoe groter het probleem en de kosten worden. Wij hebben als Marin best wat stukjes van deze lastige puzzel in handen, maar niet genoeg om hem helemaal te leggen. We willen daarom met het rapport de boer op om zo partijen te vinden die hier samen met ons verder aan willen werken. Die mensen hopen we ook op 28 maart te ontmoeten tijdens het Maritime Innovation Platform.’

