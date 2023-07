Grootschalig onderhoud aan kanaaloevers van het Wilhelminakanaal

Werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers van het Wilhelminakanaal, gelegen bij Best, Beek en Donk en tussen Tilburg-Oirschot zijn begonnen. Aannemerscombinatie Hakkers-Beens is de komende tijd voornamelijk bezig met het vervangen van damwanden, dit gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat.