Na zeven jaar eindelijk weer terug: de Havendagen Werkendam

Zeven jaar lang had Werkendam uitgekeken naar de negende Havendag. En uitgerekend zaterdag 1 juli wist de regen na weken van mooi weer niet van ophouden. Pas halverwege de middag liet de zon zich zien. Toch genoten velen van het maritieme spektakel in de Biesbosch- en Beatrixhaven. Bezoekers bezochten zaterdag de vele afgemeerde schepen in de twee binnenhavens of maakten een boottochtje. In het oude haventje van Rijkswaterstaat lag het maritieme erfgoed afgemeerd.

De negende editie met als thema ‘Werkendam werkt’ begon donderdagavond 29 juni met de eerste Werkendam maritime netwerkborrel. De netwerkborrel was de eerste feestavond van de havendagen, vrijdagavond werd het Captain’s dinner gehouden en zaterdagavond vond het havendagfestival plaats. Het thema ‘Werkendam werkt’ kwam het meest tot zijn recht tijdens de banenmarkt op vrijdagmiddag, maar ook zaterdag trachtte vele bedrijven aan de haven personeel te strikken. Zo deelde Hakkers flyers uit met een QR code om direct te solliciteren. Op de ponton van ‘buurman’ De Klerk aan de loswal in de Biesboschhaven vertelde René den Breejen uit Hardinxveld enthousiast over zijn werk in de waterbouw.

‘Ik heb eerst vijftien jaar in de scheepselektronica gewerkt, maar nu werk ik als projectleider materieel, dit werk is veel diverser.’ Speciaal vanwege de havendag ligt het kraanschip de Merwede van De Klerk afgemeerd met daarop de nieuwe brandstofbesparende Liebherr LH40C hydraulische kraan. ‘De kraan kan worden ingezet voor het baggeren, maar ook voor overslag of het leggen van zinkstukken. Over een paar dagen gaat hij naar Hansweert, daar bouwen we nieuwe steigers voor de binnenvaart, deze zomer moet de noordkant gereed zijn’. Voor Den Breejen is de havendag geslaagd als het hem lukt meer mensen enthousiast te maken voor de waterbouw.

Zilvermeeuw

Harry Cornet, voorzitter van Werkendam Maritime Industries (WMI), was in de ochtend op een rondvaartboot van de Zilvermeeuw met aan boord zo’n 175 ouderen uit Werkendam. De voorbije zeven jaar waren voor de havendag magere jaren. ‘De eerste keer na 2016 was het financieel een mager jaar, daarna kwam corona. Wat we wel merken is dat bij de organisatie van zo’n groot evenement steeds meer regelgeving nodig is, daar wordt je benauwd van. Zo kan het vuurwerk niet doorgaan vanwege de vergunningen, daar baal ik echt verschrikkelijk van, dat vormde altijd de ultieme afsluiter van de havendag.’

Voor WMI zelf waren de voorbije zeven jaren volgens Cornet geen magere jaren. ‘Het gaat goed met een groeiend ledenaantal, bedrijven willen graag aansluiten, zeker als ze ontdekken dat daar voordeel uit te halen is. Ook zijn we blij met de maritieme campus die we pas geopend hebben.’ Aan boord van de rondvaartboot liet Dick Hoogendoorn, voorzitter van de havendagcommissie, weten dat de volgende havendag geen zeven jaar op zich zal laten wachten. ‘We gaan de havendag zeker niet ieder jaar houden, maar bijvoorbeeld eens in de twee of drie jaar.’

Negende editie

De Werkendamse havendag wordt gehouden sinds 2000 en beleefde dit weekend zijn negende editie. Voor burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena is het zijn eerste havendag. ‘Mooi dat al die innovatie en al die aandacht voor duurzaamheid in de maritieme sector in Werkendam plaatsvindt.’ Hij memoreerde daarbij de doop van de elektrische veren voor Riveer bij Holland Shipyards van enkele dagen eerder.

De ouderen aan boord van de Zilvermeeuw genoten in de ochtend van de grootse vlootshow met zowel voorbijvarend maritiem erfgoed als de modene scheepvaart zoals het ultramoderne STC opleidingsschip Ab Initio, dat in Werkendam werd afgebouwd. Na de vlootshow mochten bezoekers aan de havendag ook aan boord kijken op het opleidingsschip. Nieuwsgierige kinderen kregen uitleg over de apparatuur in de stuurhut. Op de kade demonstreerden de leden van modelbouw groep Devel uit Zwijndrecht hun eigen drijvende vloot in een grote waterbak. Zoals het modelbouwschip de Tigris van Jan Minnaard met zelfs zonnepanelen op de luiken. ‘Samen met Wattlab en de firma Blommaert maken we echt werkende zonnepaneeltjes, die willen we volgend jaar demonstreren op de Maritieme beurs in Gorinchem.’ Hij komt graag op maritieme evenementen om de modelbouwschepen te demonstreren. ‘Het is vooral leuk om te doen en altijd gezellig. Liefst hebben we wat meer zon, maar ondanks de buien is het nog best druk vandaag.’

‘Fiets hem erin’

In de middag was het vooral druk in de insteekhaven bij Hoogendoorn; daar werd voor de eerste maal ‘Fiets hem erin’ gehouden; ooit populair bij het TV-programma Ter land, ter zee en in de lucht. In totaal hadden zich vijfentwintig dappere fietsers opgegeven. Zoals Maarten Groeneveld en Sam Heezen van de bedrijven Van Wijk en TMS. ‘We zagen elkaar in de snackbar en vertelden dat we mee wilden doen. Woensdag hadden we ons ingeschreven en donderdag kochten we een tandem, vrijdag hebben we geoefend maar toen lag al snel de ketting eraf.’

Toeschouwers konden zaterdag vanaf de tribune de dappere fietsers gadeslaan. Jeroen Versluis met zijn roze pruik reed snel over de wip halverwege de fietsbaan, maar vloog alsnog uit de bocht het water in. Datzelfde gold voor team De Klerk, ook zij probeerden het met zijn tweeën op een versierde fiets en doken vroegtijdig het water in. Jacco de Waal, de organisator van het evenement, waagde zelf ook een gokje met zijn beste vriend, maar eindigde eveneens in het water. Het ‘droge duikertje’ wist wel de bel aan de overkant te luiden in een tijd van 8.3 seconde; met een duikfles op zijn rug werd hij eveneens genomineerd voor de originaliteitsprijs.

De originaliteitsprijs is uiteindelijk gewonnen door Jack van der Stelt en Miranda Visser van het bedrijf Hakkers Werkendam, de snelste tijd werd behaald door Iwan de Groot van het bedrijf Haveruy en de pechprijs was voor Freddy en Evert-Jan Kampert van Kampert Nautic Service.

