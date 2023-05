Werkendamse havendag in kader van werk, spel en vertier

Banenmarkt

Het programma van de Werkendamse Havendagen van Werkendam Maritime Industries (WMI) op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli krijgt steeds meer vorm. Het thema van het havenweekend is ‘Werkendam werkt’ en op beide dagen is volop aandacht voor de werkgelegenheid in de havens met een banenmarkt, innovaties, workshops en bedrijfsbezoeken.