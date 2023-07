Gloednieuwe FPSO SBM Offshore onderweg naar Brazilië

De gloednieuwe en hypermoderne FPSO Sepetiba van SBM Offshore is onlangs van de Bomesc-scheepswerf in China gerold en heeft inmiddels koers gezet naar Brazilië. Daar wordt het geleased door de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobas.

De FPSO is de derde die is gebouwd volgens het SBM Offshore’s Fast4Ward-programma, waarbij de duurzaamheid van het ontwerp en de operationele procedures centraal staan. Het zal ingezet worden in het Mero-veld in het Santos-bekken, op ongeveer 180 kilometer voor de kust van Rio de Janeiro.

Dit veld bevat grote hoeveelheden hoogwaardige olie, die zich op een diepte van ruim tweeduizend meter bevindt. De Sepetiba heeft een productiecapaciteit van maximaal 180.000 vaten olie per dag en beschikt het over een opslagcapaciteit van 1.400.000 vaten olie.

Als alles volgens plan verloopt arriveert het voor het einde van deze maand op de plaats van bestemming, waarna het zal worden aangesloten op de onderzeese infrastructuur. De eerste olie zal naar verwachting in oktober door Sepetiba naar boven worden gepompt. Petrobas heeft met SBM Offshore een lease- en exploitatiecontract van 22,5 jaar gesloten. Het Nederlandse bedrijf verleent al jaren diensten aan de Braziliaanse oliegigant. Ook voor de komende jaren heeft SBM Offshore nog tal van opdrachten liggen.

