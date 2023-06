Zware Kees: prosopagnosie

Even later steekt een vriendelijke, oudere man zijn hoofd om de hoek van de deur van mijn kantoortje. ‘Goodmorning Cornelis!’, begroet hij mij joviaal. Terwijl ik opsta om hem de hand te schudden en mijn gezicht in een glimlach pers, vraag ik mijzelf af hoe hij weet dat ik Cornelis heet. Heb ik dat soms onder mijn mails gezet? Dat doe ik nooit! Of… het zal toch niet waar zijn! Gisteren kwam er ook al iemand van het agentschap aan boord. Ook een oudere man. Het zal toch niet…?

Maar het is wel zo: diezelfde vriendelijke heer was hier gisteren ook al. Ik heb notabene bijna een uur lang een geanimeerd gesprek met hem gehad! En toch herken ik hem een dag later niet meer.

Ik troost me met de gedachte dat álle Japanners op elkaar lijken. En alle Indonesiërs lijken ook wel eeneiige tweelingen en wat te denken van Chinezen en alle… Maar een vervelend stemmetje in mijn hoofd zeurt dat ik ook moeite heb met Westerlingen of Amerikanen uit elkaar houden.

En heb ik soms niet de grootste moeite mijn eigen Filipijnse matrozen van elkaar te onderscheiden? En om te onthouden welke naam bij welk gezicht hoort? Nou ja, Filipijnen lijken ook allemaal op elkaar en… Stop!

Ik moet bekennen dat het onthouden van gezichten niet tot mijn sterkste vaardigheden behoort. Met een beetje improvisatie weet ik dit meestal te verbloemen, maar het is wel lastig.

Op een mooie zomerse dag peddel ik, samen met mijn zus, door het Noord-Hollandse polderlandschap. We hebben elkaar al een tijdje niet gezien. Zus komt haar nieuwe opblaasbare kajak showen.

Rustig peddelen we tussen weilanden waar koeien ons verbaasd nastaren.

‘Snap je dat nou Esmee, dat boeren die koeien allemaal uit elkaar weten te houden? Voor mij zijn het allemaal witte dieren met zwarte vlekken, of zwarte dieren met witte vlekken, dat is me al niet eens duidelijk.’

‘Nou, ik heb al moeite om ménsen uit elkaar te houden!’

Een golf van opluchting overspoelt me. Zij ook! We hebben beiden hetzelfde euvel, het is voor ons moeilijk gezichten te herinneren. Ik vertel haar lacherig van het voorval in Japan met die vriendelijke agent.

Mijn zus, afgestudeerd doktersassistente, vertelt me dat er zelfs een woord voor bestaat: prosopagnosie. Later zoek ik dit op. Prosopagnosie: het onvermogen gezichten te herkennen.

Het blijkt dat sommige mensen met deze aandoening zichzelf niet meer herkennen in de spiegel! Dat valt bij mij wel mee, maar heb ik eigenlijk wel met mijn zus gepeddeld…?

Lees ook: