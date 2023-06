Royal Bodewes levert Hagland Progress na acht proefvaarten op

Werkzaamheden ring

Royal Bodewes in Martenshoek heeft 14 juni, na een oponthoud van ruim negen weken in de Eemshaven en acht proefvaarten de Hagland Progress opgeleverd aan Hagland Shipping. Het is de tweede van drie, optioneel vier, hybride zelflossers die de werf voor deze Noorse opdrachtgever in opdracht heeft.