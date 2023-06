Europese aanbestedingen

Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk hebben ieder minimaal 90% van de opdrachten voor schepen van de overheid aan een werf in eigen land gegund. In Nederland is dit 54%. ‘Hoog tijd om in actie te komen’, zegt VVD-Kamerlid Pim van Strien, ‘Nederland werkt eigen maritieme sector tegen’.