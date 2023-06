Kustwacht: Onderzeeër Titan gevonden, bemanning overleden

Op een persconferentie in Boston live op CNN bevestigde Admiraal John Mauger van de U.S. Coast Guard dat vanochtend een onderwaterrobot (R.O.V.) de resten van de vermiste duikboot heeft gevonden op 3800 meter diepte. De onderwaterrobot was vanaf het schip Horizon Arctic vertrokken en vond de wrakstukken op minder dan 500 meter van de boeg van de Titanic. Het was direct duidelijk dat de bemanning niet meer leeft. Mauger: ‘Ik condoleer de familieleden, ik kan me niet voorstellen hoe zwaar het geweest moet zijn voor hen de afgelopen tijd. Ik hoop dat deze ontdekking wat hulp biedt in deze moeilijke tijd.’

De kustwacht werkte intensief samen met Engelse en Franse hulpdiensten en experts. ‘Dit was een enorm complexe operatie’, aldus Mauger. De onderwaterrobots zullen deze week nog vaker ingezet worden om meer informatie te vergaren omtrent het noodlottige ongeval. Het lijkt er in eerste instantie op dat de Titan is geïmplodeerd, simpelweg omdat de druk te hoog werd op grote diepte.

De Titan lag ongeveer 500 meter vanaf het de boeg van de Titanic. Volgens een expert is dit een vrij ‘schoon’ gebied, waar niet veel wrakstukken van de Titanic liggen. Het lijkt erop dat de Titan in ieder geval niet in aanraking is geweest met wrakstukken van de Titanic.

Vijf grote brokstukken

Expert Paul Hanking van de U.S. Coast Guard vertelde dat vijf brokstukken werden gevonden. Daarna werd een groot veld vol wrakstukken gevonden. De voorkant en achterkant van de pressure hall werden ook gevonden. Hanking: ‘We wisten direct dat een rampzalig ongeval is gebeurd.’ Even verderop werd nog een kleiner veld vol brokstukken gevonden.

Mauger vertelde de aanwezige pers dat de druk op de bodem enorm is en dat de omgeving niet erg vriendelijk is voor overleden lichamen. ‘We blijven zoeken, maar ik heb geen antwoord op de vraag of we de lichamen ooit vinden.’ Deze week werd gemeld dat er geklop werd gehoord, dat heeft niks te maken met de onderzeeboot. De implosie is zeker voor de zoektocht geweest, aldus de kustwacht.

De kustwacht kan niet zeggen wanneer het ongeval plaatsvond, maar kon wel aangeven dat sinds het plaatsen van de sonarboeien, geen implosie of lawaai werd waargenomen. Het lijkt er dus op dat de duikboot direct bij het afdalen is geïmplodeerd.

Het onderzoek wordt voortgezet, maar eerst moeten verschillende overheden om de tafel, waarschijnlijk om af te spreken wie welke kosten draagt.

Op dit moment zijn negen schepen van de kustwacht betrokken bij de zoektocht, dat zal snel afgeschaald worden. Ook stond medisch personeel klaar, mocht de bemanning levend gevonden worden. De kustwacht zal wel met onderwaterrobots de bodem van de zee blijven onderzoeken, op zoek naar lichamen en persoonlijke spullen van de bemanningsleden en als onderdeel van een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Bemanning

Aan boord van de Titan waren vijf bemanningsleden ceo Stockton Rush, Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman Dawood, Hamish Harding en Paul-Henri Nargeolet.