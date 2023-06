Gamepad van 30 dollar was besturing vermiste Titan-onderzeeër

Onderzeeër Titan, die vermist raakte op een tocht naar de Titanic, werd bestuurd met een draadloze Logitech F710 pc-gamepad van 30 dollar. Dat was te zien in een televisiefragment van een Amerikaanse ochtendshow, waarbij CEO Stockton Rush van OceanGate een rondleiding geeft op de onderzeeër.

OceanGate is het bedrijf dat de expeditie uitvoerde met de 6,70 meter lange duikboot Titan, die het Rush zelf ontwikkelde. Tijdens de rondleiding in 2022 laat hij zien hoe er in de gehele onderzeeër slechts één knop aanwezig is en dat het moet voelen alsof je in een lift stapt. De reporter, wetenschapsjournalist David Pogue, meldt vervolgens dat veel onderdelen geïmproviseerd lijken, zoals de computerschermen, het gebruik van constructiebuizen als ballast en handgrepen met licht van ‘Camper World’. De Titan weegt 10,5 ton.

Tijdens het bezoek houdt Rush een Logitech F710 wireless-controller omhoog die 3D-geprinte thumbstick-extensies lijkt te hebben en zegt: ‘Alles wordt bestuurd met deze gamecontroller.’ Waarna de reporter in lachen uitbarst en zegt ‘Come on!’.

Het is niet duidelijk of sinds de uitzending nog aanpassingen zijn gemaakt en of de onderzeeër daadwerkelijk met alle geïmproviseerde en goedkope onderdelen naar de diepte afdaalde. De Logitech F710 pc-gamepad is na het viral gaan van het fragment inmiddels uitverkocht online. De oorzaak van de vermissing is nog niet bekend.

Zuurstof

De onderzeeër raakte zondag 18 juni vermist. Maandagmiddag schatte de Amerikaanse kustwacht dat de Titan nog zo’n 70 tot 96 uur zuurstof over had. De zoektocht wordt op zee door schepen uitgevoerd, onderwater met sonarboeien én een onderzeeboot van de marine en in de lucht met vliegtuigen met onderwaterdetectiemogelijkheden. Frankrijk stuurt een schip met een diepzeerobot om mee te helpen. Een van de vijf Titan-opvarenden is een bekende Franse onderzoeker.

Er zijn dinsdag als ‘gebonk’ omschreven onderwatergeluiden opgevangen tijdens de zoektocht. Dat meldt CNN op basis van een interne memo van de Amerikaanse overheid. Het was onduidelijk wanneer het gebonk dinsdag werd gehoord of hoe lang het aanhield. Een update die later dinsdag werd verstuurd suggereerde dat meer geluiden zijn gehoord, aldus CNN. De geluiden duiden er volgens de update op dat ‘hoop op overlevenden’ gerechtvaardigd is.

De Titan was op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Volgens OceanGate, was er voor 96 uur zuurstof aan boord. De zoektocht is dan ook een race tegen de klok. OceanGate helpt mee, net als de Canadese kustwacht.

