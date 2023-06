Boskalis gaat nieuw bouwterrein en zanddammen aanleggen op Maasvlakte II

Boskalis gaat in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam 40 hectare nieuw bouwterrein en twee zanddammen aanleggen in de noordwesthoek van de Prinses Alexiahaven op de Tweede Maasvlakte. Het werk moet eind dit jaar klaar zijn.

Deze zanddammen dienen als opslagplaats voor zand dat vrijkomt bij verdieping van havenbassins in de komende jaren. Op deze manier kan het zand efficiënt worden hergebruikt om nieuw terrein mee aan te leggen.

Het nieuwe bouwterrein is nodig omdat het huidige aanbod van uitgeefbare terreinen in het havengebied steeds schaarser wordt. En er is een toenemende vraag naar, vooral bij bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie.

Bij de aanleg van nieuwe terreinen is het gebruikelijk dat er een aantal jaren verstrijkt voordat bedrijven zich er kunnen vestigen. Deze tijd is nodig voor inklinking en de aanleg van nieuwe wegen en nutsvoorzieningen.

Binnenkort zal aannemerscombinatie HBV (bestaande uit Hochtief, Ballast Nedam en Van Oord) beginnen met de verdieping van de Prinses Amaliahaven. Het vrijgekomen zand wordt vervolgens gebruikt voor de aanleg van nieuwe terreinen in de Prinses Alexiahaven, plus de zanddammen.

45 hectare terrein

Opgebaggerd materiaal dat ongeschikt is voor de aanleg van bouwterrein, wordt naar zee afgevoerd. Op de terugweg zullen de baggerschepen van Boskalis zeezand meenemen. Deze strategie van hergebruik en voorkoming van lege retourvaarten van de baggerschepen minimaliseert de milieukosten van de terreinaanleg. Op deze manier wordt ook al ongeveer 45 hectare terrein aangelegd in de zuidoosthoek van de Alexiahaven.

