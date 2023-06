SAR in theorie en praktijk op internationaal congres in Rotterdam

Het WMRC is een congres waarbij redders van over de hele wereld hun kennis, ervaring en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Search and Rescue uitwisselen. Het wordt om de vier jaar gehouden. De laatste keer was in 2019 in Vancouver in Canada. Dit jaar was onze eigen KNRM van 18 tot en met 20 juni de gastheer. Onze redders ontvingen de congresdeelnemers in stijl op het mooiste hotelschip van Nederland en ver daar buiten, de oude Rotterdam.

Praten over het vak van redder op zee is natuurlijk leuk, maar uiteindelijk komt het aan op de praktijk. Die konden de bezoekers van het congres zondag bekijken toen er in de buurt van de Rotterdam demonstraties werden gegeven. Daaraan deed onder meer de Multraship Protector aan mee, die normaal in opdracht van de Kustwacht als noodhulpsleper windpark Hollandse Kust bewaakt. De DGzRS, de Duitse zusterorganisatie van de KNRM, had twee grote reddingskruisers gestuurd, de Hermann Marwede van station Duitse Bocht/Helgoland en de in 2020 in dienst genomen nieuwe 28 meter lange reddingskruiser Felix Sand van station Grömitz aan de Oostzee bij Lübeck.

De Zweedse reddingdienst gaf met de reddingboot Casque acte de présence, net als de Britse RNLI die een van hun schepen stuurde. De Belgen lieten met hun Orinoco uit Oostende zien wat ze in hun mars hebben. Voor de KNRM waren de Janine Parqui uit Hoek van Holland en de nieuwe Riet en Jan van Wijk van station Egmond aanwezig. Twee patrouilleschepen van Havendienst Rotterdam zorgden ervoor dat de gezamenlijke oefening veilig kon plaatshebben.

