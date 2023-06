Ultieme poging IMO om wereldwijde klimaatdoelen te halen in de scheepvaart

De lidstaten van de IMO komen van 3 tot 7 juli in Londen bijeen voor de 80e zitting van de Marine Environment Protection Committee (MEPC 80). Doel is de wereldwijde klimaatstrategie voor de scheepvaart te herzien. Hoofddoel is minimaal een halvering van de uitstoot in 2050.

De MEPC houdt zich bezig met milieugerelateerde kwesties in de scheepvaart. De duurzaamheidsdoelen zijn gericht op verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreiniging door schepen en voorkoming van olielozingen en afvaldumping op zee.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 snel dalen om de 1,5 graden-doelstelling van het Akkoord van Parijs te halen en een catastrofale klimaatverandering te voorkomen.

Lees ook:



IMO: betere logistieke planning scheelt brandstof en uitstoot

Gratis Emissie Calculatie Tool IVR geeft scheepseigenaren inzicht in uitstoot