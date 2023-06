Een ander helpen betekent niet automatisch dik cashen

Hulploon

Om hulploon in rekening te kunnen brengen moet sprake zijn geweest van gevaar. Geen gevaar, dan ook geen hulploon, maar hooguit een sleepvergoeding. Dat is de uitspraak van de rechter in Den Haag in een zaak over een schip met haperende motor op de Westerschelde. De schipper vroeg en kreeg hulp van een collega die in de buurt voer.