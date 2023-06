Maritime Sisters: vlammen voor duurzaamheid

Column

Met de komst van het eerste waterstofschip H2 Barge 1 en de ingebruikname van de groene walstroomfaciliteit voor zeeschepen door Royal Roos, zijn mijlpalen gerealiseerd die eerder onmogelijk leken. De sector lijkt ‘on fire’. Letterlijk en figuurlijk, want naast applaus zien we ook veel kritische reacties. Terecht of niet, wij denken dat kritiek een stuk constructiever inzetbaar is. Het betere ‘vlammenwerpen’, zoals dit binnen innovatie wordt genoemd.