Rederij Jumbo verdacht van gesjoemel met sloopschepen

Volgens het OM zijn twee zeeschepen in 2014 en 2015 illegaal overgebracht naar Turkije. Op de sloopwerf zou zijn gebleken dat Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) werd overtreden, omdat er nog schadelijke stoffen zoals olie, brandstoffen, accu’s, koelinstallaties en asbest aanwezig waren. Volgens de regelgeving hadden de autoriteiten daarvan in kennis gesteld moeten zijn. Dat is niet gebeurd, zegt het OM.

Goed of niet

‘Dit is de eerste keer in het bestaan van het bedrijf dat we met aantijgingen worden geconfronteerd zoals nu door het OM zijn gedaan’, reageert woordvoerder Charles Huijskens in het AD. ‘Jumbo is een familiebedrijf met strikte normen en waarden. Het motto is: we doen het goed, of we doen het niet. In de periode tot 2015 heeft Jumbo twee schepen uit zijn vloot gehaald. Deze schepen zijn uiteindelijk voor ontmanteling en recycling afgeleverd bij een destijds zeer goed aangeschreven werf in Turkije. Deze werf beschikte destijds over alle certificeringen.’

Het OM eist tegen drie personen werkstraffen tot 120 uur en daarnaast 200.000 euro van rederij Jumbo Shipping, waar Spirit BV, Kahn Scheepvaart BV en Daniëlla NV deel van uitmaken. De rechtbank doet 28 juni uitspraak.

