Riviercruiseschip vaart zo hard dat touwen afgemeerde tanker breken

Een Zwitsers riviercruiseschip is dinsdagochtend 6 juni in alle vroegte met zo’n snelheid langs een haven gevaren dat een daar afgemeerde tanker losbrak van de kade. Dat gebeurde op de Main bij Fechenheim (Mainkm 45,4).

Het riviercruiseschip passeerde om 5:29 uur in de afvaart de haven van chemiebedrijf Allessa. Daarbij veroorzaakte het zoveel golven en zuiging dat de Nederlandse tanker die daar op dat moment voor de wal lag in beweging kwam. Door het geweld braken de trossen. Ook een ring op de kade werd losgerukt, zodat het binnenvaartschip vrij door de haven dreef en tegen de muur en de stenen aan het einde van het havenbekken stootte.

De wakker geschrokken bemanning zag kans de tanker snel weer onder controle te brengen, zegt de Wasserschutzpolizei. Die voegt eraan toe dat de tanker gelukkig niet aan het laden of lossen was. Daardoor is geen lading (methanol) vrijgekomen. Ook raakte niemand gewond. Onderzoek van de WSP uit Frankfurt en Wiesbaden wees uit dat het riviercruiseschip inderdaad te snel langs de haven voer. Tegen de kapitein is vervolging ingesteld.

