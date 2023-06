Havenbedrijf Rotterdam start bouw van nieuw havenervaringscentrum Portlantis

Het centrum bevindt zich op het bouwterrein bij het badstrand van Maasvlakte 2, aan het einde van de Prinses Amaliahaven. Portlantis zal eind 2024 FutureLand vervangen. FutureLand, dat geopend is sinds 2009, blijft operationeel tot de opening van Portlantis.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, is verheugd over de naam Portlantis. ‘Het wordt een inspirerende, unieke interactieve expositie en ontmoetingsplek middenin de haven. De route ernaartoe voert voor het gros van de bezoekers door de ruim 40 kilometer lange haven.’

Het bouwbedrijf G. van der Ven is begonnen met de bouw van Portlantis, dat is ontworpen door MVRDV, bekend van onder andere de Markthal en Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het centrum zal naar verwachting in de loop van 2024 worden geopend, maar tijdens de Dag van de Bouw op 17 juni is er de mogelijkheid een kijkje te nemen op de bouwlocatie.

3500 vierkante meter

Portlantis, een gebouw van 3500 vierkante meter verdeeld over vijf verdiepingen, zal dienen als de thuisbasis van het educatieve informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC). Naast een permanente expositie voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, zal het centrum ook kantoorruimtes, conferentie- en vergaderfaciliteiten, een winkel, horecavoorzieningen en een dakterras bieden. Daarnaast krijgt het gebouw een eigen windmolen en zonnepanelen. Bovendien wordt de omliggende ruimte opnieuw ingericht met wegen, voetpaden, parkeerplaatsen, een evenementenplein en een buitentribune.

