Bedrijven openen deuren tijdens 50-jarig jubileum Eemshaven

Op 7 juni 1953 opende koningin Juliana de Eemshaven. Aanleiding voor de aanleg van het industriële complex was de vondst van zout en gas in de jaren ’50 van de vorige eeuw in deze omgeving. De eerste klant was AG Ems in 1976, die vanaf een steiger en een klein terrein passagiersvervoer naar Borkum verzorgde. Vervolgens duurde het tot na de eeuwwisseling voordat de bedrijvigheid echt los kwam in de Groningse haven. Inmiddels heeft de haven een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn er vele bedrijven uit verschillende branches gevestigd

Optredens

Veel van die bedrijven openen 10 juni de deuren voor bezoekers. Onder andere Defensie, de Douane, KNRM, Theo Pouw, Engie, Wagenborg en AG Ems. Naast de mogelijkheid om bedrijven te bezoeken zijn er optredens en vaartochten in de Eemshaven. Voor meer informatie kijk op www.eemshaven50jaar.nl.

