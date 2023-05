Eemshaven in dienst van windparken

Zondag 14 mei lag de Lone aan de zware-ladingkade van de Beatrixhaven. Het schip had een lading mastonderdelen bij zich voor de bouw van windturbines. De Lone is een zware-ladingschip van rederij SAL Heavy Lift. Het ruim 160 meter lange schip beschikt over eigen laad- en losgerei. De kranen kunnen in tandem 2000 ton hijsen.

