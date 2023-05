Momenteel is walstroom op openbare ligplaatsen inbegrepen in het havengeld. Met de invoering van het nieuwe systeem wordt het havengeld verlaagd en daarnaast een vergoeding per afgenomen kilowattuur (kWh) in rekening gebracht. Dit nieuwe tariefsysteem is bedoeld om de kosten eerlijker en transparanter te maken, waarbij gebruikers betalen op basis van hun werkelijke energieverbruik.

Lees ook: