Transferium opent deze zomer River Terminal Roeselare

De bouw van River Terminal Roeselare, die in 2020 begon, vergde een investering van ruim 6,5 miljoen euro, verdeeld volgens een 80-20 formule tussen vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg en de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) West-Vlaanderen. In het voorjaar van 2022 waren de 230 meter lange kaaimuur en het 18.000 vierkante meter grote overslagplatform gereed voor gebruik.

Aanbesteding mislukt

Door onvoorziene omstandigheden kon destijds geen geschikte exploitant worden gevonden, aldus Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. Hiervoor was een nieuwe aanbestedingsprocedure nodig. Nu, ruim een jaar later, is Transferium geselecteerd als concessiehouder en zijn de sleutels overhandigd.

Op- en overslagbedrijf Transferium maakt sinds februari deel uit van de Multi Logistics Group, die op zijn beurt onderdeel is van de duurzame investeringsgroep Hasco Invest. CEO Nicola Samyn van Transferium is verheugd over de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in Roeselare.

Omgevingsvergunning

De terminal kan 110-meterschepen met 2200 ton lading ontvangen. Bij verdieping van het kanaal tot een diepgang van drie meter zouden schepen tot 3000 ton kunnen worden ontvangen. Transferium heeft al klanten voor vervoer over water in het havengebied van Roeselare en heeft de ambitie dit bestand verder uit te breiden.

Transferium is momenteel bezig met de aanvraag van een omgevingsvergunning, met als doel de terminal rond de zomer in gebruik te nemen. Naast het overslagplatform van 1,8 hectare omvat de concessie een logistieke uitbreidingszone van 0,9 hectare, waar Transferium diverse faciliteiten wil bouwen.

Lees ook: