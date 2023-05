Steunpunten Rijkswaterstaat in de verkoop

De steunpunten zijn vaak in gebruik geweest als kantoor en door digitalisering en nieuwbouw overbodig geworden. Sinds deze week wordt het voormalige steunpunt Prins Hendrikweg 2 en 2a

in Vlissingen aangeboden. Het steunpunt uit 1970 bestaat onder meer uit een kantoorgebouw, een voormalige werkplaats en een nissenhut. Volgens het bestemmingsplan is het terrein geschikt voor horeca, detailhandel en wonen. Het object wordt verkocht via een openbare inschrijving met onvoorwaardelijke biedingen.

Marinepand

Een bijzonder pand dat via het Rijksvastgoedbedrijf wordt verkocht is het voormalig steunpunt van Rijkswaterstaat in Hoek van Holland. De verkoopovereenkomst wordt inmiddels opgesteld. De panden zijn nu in slechte staat, maar ooit stond hier een kantoorvilla van Rijkswaterstaat. In de tuin ligt nog een betonnen ondergrondse opslagruimte, gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942.

Al verkocht

Het voormalig steunpunt Gorinchem van Rijkswaterstaat aan de Arkelse Onderweg is inmiddels verkocht, net als het voormalig Districtkantoor aan de Kanaalweg in Alkmaar. In het verleden werden eerder al steunpunten van de hand gedaan, vaak nadat ze lange tijd leegstonden.

