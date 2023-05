Fikse boete voor schipper die dronken tegen brug in Hamburg voer

De rechtbank in Hamburg heeft een Nederlandse schipper maandag 8 mei een boete van 2700 euro opgelegd. De 45-jarige man had vorig jaar met het kraanschip Lemsterland in dronken staat de Freihafenelbbrücke in de Hamburgse haven aangevaren.

De aanvaring gebeurde op 29 januari 2022. De schipper was met het 52 meter lange kraanschip aan het werk in Hamburg. Tijdens stormvloed was hij onder invloed gaan varen, samen met de kraandrijver, die ook had gedronken. Door de hoge stand van de Noord-Elbe voer het schip met de mast van de kraan tegen de brug en viel het dwars in de sterke stroming. De bemanning moest door de hulpdiensten worden gered.

De rechter verklaarde de schipper schuldig aan het in gevaar brengen van het scheepvaartverkeer en legde hem de boete van 2700 euro op. Eerder had de man nog een boete gekregen van 6000 euro, maar daar was hij tegen in beroep gegaan.

Monumentale brug

Door de brugaanvaring raakte de monumentale brug uit 1926 zwaar beschadigd. Er werd onder meer een gasleiding onder de brug geraakt. Volgens het Openbaar Ministerie bedroeg de schade 460.000 euro. De brug was vier maanden afgesloten voor het autoverkeer. De schade aan het schip bedroeg 297.000 euro, de bergingskosten bijna 22.000 euro.

De schipper was op het moment van het ongeluk in Hamburg aan het werk voor Heuvelman-Ibis uit Delfzijl. Hij is niet meer in dienst van het bedrijf, want hij werd op staande voet ontslagen, zegt directeur Martijn Heuvelman. ‘Zo iemand kunnen we hier niet hebben.’

De kraanmachinist was ingehuurd en kon daarom niet worden ontslagen, maar hij wordt niet meer ingezet door het bedrijf. De schade-afhandeling loopt nog.

