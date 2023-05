Rol koopvaardij centraal bij herdenking in Rotterdam

Herdenking

De ruim 4100 omgekomen opvarenden van de Nederlandse koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ook dit jaar herdacht in Rotterdam. In zijn toespraak bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg verwees de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb naar de cruciale rol die deze schepen hebben gespeeld in de oorlog.