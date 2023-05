Veel zeelieden moeten betalen voor baan

Onderzoek

De nautische vakbond Nautilus International heeft geschrokken gereageerd op een onderzoek over het in rekening brengen van provisies bij zeevarenden die ergens willen aanmonsteren. Uit een recent gepubliceerd rapport (18 april) blijkt dat wereldwijd bijna driekwart van de zeevarenden ooit met deze illegale praktijk in aanraking is gekomen.